Регион

Уведомления отключены

22 января, 10:05

Дептранс: Ещё более 30 участков улиц войдут в зону платных парковок в Москве

В Москве ещё более 30 участков улиц войдут в зону платных парковок с 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

"C 22 января 2024 года в зону платной уличной парковки вошли 50 участков улиц, а с 22 февраля 2024 года — ещё 31 участок улиц. Муниципальные депутаты согласовали изменения", — говорится в сообщении.

Указывается, что это позволит сделать столичные дороги свободнее, а у местных жителей появится больше места для парковки. В частности, с 22 февраля в зону попадут по одному участку в районах Марьина Роща и Беговой, два — в Головинском, девять — в Соколе, а также семь — в Хорошёвском.

В Москве досрочно закрыли годовой план по строительству дорог
В Москве досрочно закрыли годовой план по строительству дорог

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство в городе ещё трёх линий метро. Кроме того, планируется протянуть Московские центральные диаметры до ряда городов из соседних областей.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Матвей Константинов
  • Новости
  • дептранс
  • Общество
  • Авто
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров