Дептранс: Ещё более 30 участков улиц войдут в зону платных парковок в Москве

В Москве ещё более 30 участков улиц войдут в зону платных парковок с 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

"C 22 января 2024 года в зону платной уличной парковки вошли 50 участков улиц, а с 22 февраля 2024 года — ещё 31 участок улиц. Муниципальные депутаты согласовали изменения", — говорится в сообщении.

Указывается, что это позволит сделать столичные дороги свободнее, а у местных жителей появится больше места для парковки. В частности, с 22 февраля в зону попадут по одному участку в районах Марьина Роща и Беговой, два — в Головинском, девять — в Соколе, а также семь — в Хорошёвском.