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22 января, 10:37

На Украине доцент получил пять лет тюрьмы за кражу пива и чипсов

В Днепропетровске доцент кафедры предпринимательства и экономики Университета таможенного дела и финансов украл пиво и чипсы в магазине. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на судебный реестр.

Уточняется, что в мае прошлого года преподаватель пришёл в пивной магазин на Набережной Победы и украл две бутылки пива, куриное вяленое мясо и чипсы с чесноком. Это злодеяние заметила охрана — вора-доцента тут же задержала полиция. Мужчину осудили на пять лет лишения свободы, однако затем освободили, назначив три года испытательного срока.

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А ранее Лайф рассказывал, что на Украине осудили китайского блогера, снявшего работу ПВО. Ван Цзисяню назначили испытательный срок на год.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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