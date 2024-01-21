"Ухилянт и зрадник": За автором разгромного расследования о распиле средств для ВСУ объявлена охота в Киеве

В квартиру журналиста Юрия Николова в Киеве ломились неизвестные, угрожая наказать за "зраду". Сотрудники правоохранительных органов уже установили личности злоумышленников, сообщает Нацполиция города.

Нарушители оставили на дверях квартиры журналиста Николова записки с надписями "Ухилянт" и "Зрадник". Видео © Telegram / "Національна поліція"

Николов является автором материалов о коррупции в Минобороны Украины при закупках для армии и основателем проекта "Наші гроші". 14 января неизвестные уже пытались попасть в квартиру журналиста, однако его в тот момент не было дома. Они оставили на дверях записки с надписями "Ухилянт" и "Зрадник".

Жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей, которые пытались проникнуть в квартиру журналиста Николова. Фото © Telegram / "УНИАН – новости Украины"

В полиции дополнили, что в квартиру Николова пытались проникнуть жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей. Правоохранители уже провели у них обыски и изъяли видео в качестве доказательства, которое сняли злоумышленники на телефон. В настоящее время устанавливаются мотивы нарушителей.