"Ухилянт и зрадник": За автором разгромного расследования о распиле средств для ВСУ объявлена охота в Киеве
Полиция установила личности пытавшихся проникнуть в квартиру журналиста Николова
Журналист Юрий Николов. Фото © YouTube / Олег Воля Украина
В квартиру журналиста Юрия Николова в Киеве ломились неизвестные, угрожая наказать за "зраду". Сотрудники правоохранительных органов уже установили личности злоумышленников, сообщает Нацполиция города.
Нарушители оставили на дверях квартиры журналиста Николова записки с надписями "Ухилянт" и "Зрадник". Видео © Telegram / "Національна поліція"
Николов является автором материалов о коррупции в Минобороны Украины при закупках для армии и основателем проекта "Наші гроші". 14 января неизвестные уже пытались попасть в квартиру журналиста, однако его в тот момент не было дома. Они оставили на дверях записки с надписями "Ухилянт" и "Зрадник".
Жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей, которые пытались проникнуть в квартиру журналиста Николова. Фото © Telegram / "УНИАН – новости Украины"
В полиции дополнили, что в квартиру Николова пытались проникнуть жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей. Правоохранители уже провели у них обыски и изъяли видео в качестве доказательства, которое сняли злоумышленники на телефон. В настоящее время устанавливаются мотивы нарушителей.
Напомним, Минобороны Украины обвинили в хищении выделенных на провизию для ВСУ средств. После выхода разгромного расследования офис генпрокурора Незалежной предъявил подозрения в коррупции уволенным ранее Богдану Хмельницкому, Владимиру Терещенко и замминистру обороны Вячеславу Шаповалову, ответственным за тыловое обеспечение ВСУ.