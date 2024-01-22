Учёный объяснил, можно ли пить коктейль из снега по рецепту Риз Уизерспун

Голливудская актриса Риз Уизерспун сняла видео с рецептом очень странного коктейля, который сразу привлёк внимание публики. В напиток артистка добавила солёную карамель, шоколадный сироп, холодный кофе, а также снег. Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин объяснил Лайфу, можно ли пить такой своеобразный коктейль. По словам эксперта, талая вода из снега или льда действительно несёт много пользы, но при некоторых условиях.

Актриса Риз Уизерспун сделала кофе, используя воду из снега. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / reesewitherspoon

Созыкин отметил, что талая вода менее жёсткая по солевому составу и быстрее проникает в клетки человеческого организма, участвует в доставке кислорода и ускоряет обмен веществ.

Актриса Риз Уизерспун сделала кофе, используя воду из снега. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / reesewitherspoon

Также талая вода обладает оптимальными показателями рН, жёсткости и минерализации. Содержание солей в ней не более 300 мг/л, и, соответственно, горький и солёный привкусы не будут ощущаться. Она хорошо утоляет жажду и помогает восстанавливать водное равновесие в организме, используется для лечения и профилактики ряда заболеваний и косметологии". Александр Созыкин Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения

Вместе с тем собеседник Лайфа предупредил, что снег образуется в нижних слоях атмосферы (тропосферы) и в нём могут содержатся токсичные химические соединения, в том числе выбросы из котельных, выхлопы автомобилей, промышленных предприятий, попадающие в тропосферу в больших концентрациях.

По словам Созыкина, вода из снега особенно опасна, если находится рядом с мегаполисами. Следовательно, указывает специалист, пить воду из обычного снега нельзя. Талую воду лучше сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде, советует учёный. Он напомнил, что качественная вода изготавливается под контролем специалистов в экологически чистых районах планеты.