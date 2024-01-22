"Никому вы не нужны": Россиянам объяснили, стоит ли заклеивать камеру на ноутбуке и смартфоне

Сегодня всё больше людей боятся, что устройства могут за ними следить, поэтому, чтобы "обезопасить" себя, они заклеивают камеру ноутбука или смартфона. О том, почему в данной мере нет совершенно никакой необходимости, рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

"По большому счёту никому вы не нужны. Никто не будет тратить деньги на то, чтобы за вами следить, прослушивать ваши телефоны, если вы, конечно, не [экс-канцлер Германии] Ангела Меркель или не [президент Франции Эмманюэль] Макрон", — отметил он в беседе с "Москвой 24".

При этом Власов подчеркнул, что гораздо больше шансов у параноиков стать жертвой телефонных мошенников. В связи с этим гражданам прежде всего следует думать о том, как обезопасить себя от них.