За минувшие сутки российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Противник лишился самолёта в районе населенного пункта Ивановка.

"В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — добавили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российские военнослужащие сбили 76 беспилотников в районах Донецка, Новосёловки, Водяного, Верхнеторецкого и Липового Донецкой Народной Республики, Кременной и Золотаревки Луганской Народной Республики, Очереватого Запорожской области, Новой Каховки Херсонской области, а также Токаревки Харьковской области.