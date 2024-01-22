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22 января, 11:51

Силы ПВО РФ сбили украинский Су-25 в Харьковской области

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Противник лишился самолёта в районе населенного пункта Ивановка.

"В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — добавили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российские военнослужащие сбили 76 беспилотников в районах Донецка, Новосёловки, Водяного, Верхнеторецкого и Липового Донецкой Народной Республики, Кременной и Золотаревки Луганской Народной Республики, Очереватого Запорожской области, Новой Каховки Херсонской области, а также Токаревки Харьковской области.

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Ранее в Минобороны отчитались о результатах работы российских зенитчиков с начала спецоперации. Так, всего они уничтожили более 11 тысяч беспилотников, а также сотни самолётов и вертолётов.

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Матвей Константинов
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