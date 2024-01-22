Путин провёл встречу с главой профсоюзов

Государственный подход очень важен в работе профессиональных союзов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. В начале встречи глава ФНПР сообщил российскому лидеру, что организация "движется к съезду", а промежуточной датой станет 30-летие её основания.

Путин отметил важность государственного подхода в деятельности профсоюзов. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Хочу сказать, что за эти годы работы, можно сказать совместной работы, всё-таки вы для правительства часто неудобный партнёр. Но всё-таки в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций, конечно, прежде всего исходя из интересов трудящихся, интересы которых вы должны защищать по закону, по смыслу самого существования профсоюзов", — указал российский лидер.

Путин подчеркнул важность государственного подхода и выразил надежду, что в деятельности профсоюзов так будет и в дальнейшем.