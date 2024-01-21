Татьянин день и полёт в регионы: Раскрыт график Путина на следующую неделю

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится со студентами в связи с Татьяниным днём и примет участие в мероприятии в рамках Года семьи, а также совершит региональную поездку. О графике главы государства сообщил Павел Зарубин, выложив в своём телеграм-канале отрывок программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".