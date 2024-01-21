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21 января, 11:38

Татьянин день и полёт в регионы: Раскрыт график Путина на следующую неделю

Путин на грядущей неделе встретится со студентами и посетит один из регионов РФ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится со студентами в связи с Татьяниным днём и примет участие в мероприятии в рамках Года семьи, а также совершит региональную поездку. О графике главы государства сообщил Павел Зарубин, выложив в своём телеграм-канале отрывок программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Путин на грядущей неделе встретится со студентами и посетит один из регионов РФ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Помимо этого, как уже сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин примет участие в церемонии заливки бетона четвёртого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте.

В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Турцию
В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Турцию

А ранее турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила, что Путин может посетить республику 12 февраля. Дополнительных сведений о будущей встрече Реджепа Тайипа Эрдогана и главы российского государства не приводится. В среду, 17 января, Песков сообщил журналистам, что точные даты визита Путина в Турцию пока не определены и сейчас согласовываются по дипломатическим каналам.

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Kremlin.ru

Андрей Бражников
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