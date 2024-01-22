Потерявшая мать Штурм пожаловалась на чёрную полосу после участия в "Битве экстрасенсов"
Наталья Штурм сообщила о чёрной полосе после участия в шоу "Экстрасенсы. Реванш"
Наталья Штурм с разбитой Александром Шепсом тарелкой с календарём ацтеков. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nataliashturm
Певица Наталья Штурм пожаловалась на медиума Александра Шепса, разбившего во время съёмок шоу "Экстрасенсы. Реванш" её тарелку с календарём племени ацтеков. По словам артистки, после этого в жизни началась чёрная полоса.
"Шепс театральным жестом вдребезги разбил её о бутафорский фонарь. Хотя за пять минут до этого экстрасенс Ангелина Изосимова сняла порчу свечкой с любимого предмета интерьера. Зачем надо было её разбивать, я не поняла и, конечно, расстроилась. Съёмки проходили в начале ноября. После началась чёрная полоса", — пожаловалась она в соцсетях, опубликовав фото с разбившейся тарелкой.
Штурм подчеркнула, что никогда не верила в сверхъестественные силы, а согласилась участвовать в шоу из-за "волшебной" атмосферы и "интересного сценария". При этом певица сильно испугалась, когда "ведьма со свиным сердцем" обронила около неё нитку с иглой.
"Слышала, что это сглаз. В декабре происходит пожар у дочери, я бьюсь головой о багажник какого-то хама. 3 января ушла моя самая любимая на свете мама. Я не знаю, совпадение ли это, или дурной глаз, или на самом деле эти экстрасенсы всё видят и предрекают", — задумалась 57-летняя исполнительница.
В середине декабря дочь Натальи Штурм чуть не погибла в пожаре, который произошёл в квартире в подмосковном районе Ильинские Луга. С отравлением угарным газом её доставили в больницу. А после этого и самой певице вызвали скорую помощь, когда во дворе её дома она случайно ударилась головой об открытый багажник чужой машины.