Потерявшая мать Штурм пожаловалась на чёрную полосу после участия в "Битве экстрасенсов"

Певица Наталья Штурм пожаловалась на медиума Александра Шепса, разбившего во время съёмок шоу "Экстрасенсы. Реванш" её тарелку с календарём племени ацтеков. По словам артистки, после этого в жизни началась чёрная полоса.

"Шепс театральным жестом вдребезги разбил её о бутафорский фонарь. Хотя за пять минут до этого экстрасенс Ангелина Изосимова сняла порчу свечкой с любимого предмета интерьера. Зачем надо было её разбивать, я не поняла и, конечно, расстроилась. Съёмки проходили в начале ноября. После началась чёрная полоса", — пожаловалась она в соцсетях, опубликовав фото с разбившейся тарелкой.

Штурм подчеркнула, что никогда не верила в сверхъестественные силы, а согласилась участвовать в шоу из-за "волшебной" атмосферы и "интересного сценария". При этом певица сильно испугалась, когда "ведьма со свиным сердцем" обронила около неё нитку с иглой.

"Слышала, что это сглаз. В декабре происходит пожар у дочери, я бьюсь головой о багажник какого-то хама. 3 января ушла моя самая любимая на свете мама. Я не знаю, совпадение ли это, или дурной глаз, или на самом деле эти экстрасенсы всё видят и предрекают", — задумалась 57-летняя исполнительница.