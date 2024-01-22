"Замкнутый круг": Зависимых от капель для носа предупредили об опасных последствиях

Сосудосуживающие средства против насморка могут вызвать сильное привыкание, которое грозит серьёзными последствиями. Об этом Лайфу рассказала врач-дерматолог Александра Филёва. Она пояснила, что принцип работы таких лекарств заключается в сужении кровеносных сосудов в носовых ходах и, следовательно, снижении кровенаполнения слизистой оболочки носа, что снимает отёк и нормализует дыхание. Причём сами по себе капли не лечат, а лишь облегчают насморк.

"Именно из-за этого многие люди буквально подсаживаются на них. Дело в том, что со временем рецепторы в носу перестают реагировать на лекарственные вещества в составе капель, а на этом фоне отёк только усиливается. Возникает замкнутый круг: без капель нос не дышит, но при их использовании отёк только усиливается", — предупредила специалист.

Кроме того, при бесконтрольном использовании таких средств у человека может повыситься артериальное давление, начаться частые приступы головной боли, одышка и проблемы со сном. Такая зависимость, когда люди буквально не выходят из дома без капель и испытывают ряд самых неприятных симптомов при попытке бросить, может сформироваться от, казалось бы, безобидного средства из аптеки, подчеркнула специалист.

По словам Филёвой, понять, что зависимость уже развивается, можно, если нос очень сухой, жжёт, перестаёт дышать без капель, у него пропадает чувствительность к запахам, а по ночам появился храп. Чтобы не столкнуться с этим, врач советует использовать такие средства не дольше трёх-пяти дней и не чаще чем два раза в сутки — утром и вечером.

Если человек понимает, что у него уже сформировалась зависимость от капель, важно обратиться за помощью к врачу и как можно скорее разорвать этот порочный круг. Специалист предложит способы, как постепенно и методично сокращать использование лекарства, чтобы восстановить чувствительность носовых рецепторов и наладить дыхание. Иногда для избавления от многолетней зависимости достаточно всего недели лечения. Александра Филёва Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"