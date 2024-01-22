"Это уже за гранью": В Совфеде отреагировали на призыв США к геноциду россиян
Сенатор Цеков: Кровожадность американцев передалась руководству Украины и ВСУ
Кровожадность и обесценивание человеческих жизней уже передались от американцев руководству Украины и ВСУ. Таким мнением поделился член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Так он прокомментировал заявление капитана первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табаха, который призвал к геноциду россиян.
"Он фактически говорит о геноциде народа РФ и гражданских лиц. Это уже за гранью. <...> Кровожадность и абсолютное презрение к жизням людей уже передались от американцев к руководству Украины и ВСУ", — сказал Цеков в беседе с NEWS.ru.
Как он подчеркнул, Москва уже противодействует подобным заявлениям со стороны американцев и украинцев. А нанесённый удар по мирным жителям и гражданским объектам Донбасса доказывает, что Киев является хорошим воспитанником Штатов, резюмировал сенатор.
Ранее Лайф сообщал, что Табах призвал Киев не стесняться геноцида россиян, так как "агрессию может загасить только ещё большая агрессия". В качестве "примера" он привёл "уничтожение половины населения" Германии для победы над ней во время Второй мировой войны и сброс американцами атомных бомб на японские города Хиросима и Нагасаки.
ТАСС / Валерий Шарифулин