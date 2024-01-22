Кровожадность и обесценивание человеческих жизней уже передались от американцев руководству Украины и ВСУ. Таким мнением поделился член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Так он прокомментировал заявление капитана первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табаха, который призвал к геноциду россиян.

"Он фактически говорит о геноциде народа РФ и гражданских лиц. Это уже за гранью. <...> Кровожадность и абсолютное презрение к жизням людей уже передались от американцев к руководству Украины и ВСУ", — сказал Цеков в беседе с NEWS.ru.

Как он подчеркнул, Москва уже противодействует подобным заявлениям со стороны американцев и украинцев. А нанесённый удар по мирным жителям и гражданским объектам Донбасса доказывает, что Киев является хорошим воспитанником Штатов, резюмировал сенатор.