Регион

Уведомления отключены

22 января, 15:15

В Польше признали, что российское оружие отбросило ВСУ в "эпоху мушкетов и шпаг"

Polityka: Российские войска эффективными средствами РЭБ "ослепили" ВСУ

На вооружение российских военных поступают всё более эффективные средства радиоэлектронной борьбы, которые ослепляют радары систем контрбатарейной борьбы и ПВО Украины, сбивают с толку GPS и управляемое ею оружие, блокируют радиосвязь и мешают ВСУ управлять своими беспилотниками. Об этом пишет польский журнал Polityka.

Издание подчёркивает, из-за российских средств РЭБ вся украинская армия "отброшена в эпоху мушкетов и шпаг". Делать вооружение более эффективным помогает "тестирование" российских разработок на вооружениях стран НАТО в зоне СВО.

Российские военные уничтожили более 11 тысяч беспилотников ВСУ с начала СВО
Российские военные уничтожили более 11 тысяч беспилотников ВСУ с начала СВО

Западные СМИ ранее уже писали, что украинские военнослужащие жалуются на всё более мощные российские средства РЭБ, которые превращают в "кирпичи" гражданские беспилотники, используемые на фронте. Такие дроны, модифицированные под военные нужды, были одним из главных видов оружия у ВСУ.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров