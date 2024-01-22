В Польше признали, что российское оружие отбросило ВСУ в "эпоху мушкетов и шпаг"
Polityka: Российские войска эффективными средствами РЭБ "ослепили" ВСУ
На вооружение российских военных поступают всё более эффективные средства радиоэлектронной борьбы, которые ослепляют радары систем контрбатарейной борьбы и ПВО Украины, сбивают с толку GPS и управляемое ею оружие, блокируют радиосвязь и мешают ВСУ управлять своими беспилотниками. Об этом пишет польский журнал Polityka.
Издание подчёркивает, из-за российских средств РЭБ вся украинская армия "отброшена в эпоху мушкетов и шпаг". Делать вооружение более эффективным помогает "тестирование" российских разработок на вооружениях стран НАТО в зоне СВО.
Западные СМИ ранее уже писали, что украинские военнослужащие жалуются на всё более мощные российские средства РЭБ, которые превращают в "кирпичи" гражданские беспилотники, используемые на фронте. Такие дроны, модифицированные под военные нужды, были одним из главных видов оружия у ВСУ.