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22 января, 18:15

Украинское правительство вздумало на полвека запретить транспортное сообщение с РФ

Правительство Украины предложило на 50 лет запретить транспортные связи с РФ

Украинское правительство предложило на 50 лет запретить транспортное сообщение с Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложения по применению сроком на 50 лет таких секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которые отвечают принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях", к транспортному сектору Российской Федерации", — говорится в документе.

Уточняется, что предлагаемые украинским правительством меры включают запрет на прямые авиаперелёты, использование воздушного пространства страны резидентами России, въезд автомобилей, зарегистрированных в РФ, железнодорожные перевозки, для лиц связанных с Россией, а также запрет на заход российских судов в украинские порты и плавание во внутренних водах страны.

На Украине начали национализацию российских вагонов
На Украине начали национализацию российских вагонов

Ранее в МИД РФ сообщили, что соглашение между Россией и Украиной о международном автомобильном сообщении прекращено 17 декабря. Оно было подписано в 1995 году.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Никонов
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