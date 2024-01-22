Украинское правительство вздумало на полвека запретить транспортное сообщение с РФ

Украинское правительство предложило на 50 лет запретить транспортное сообщение с Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложения по применению сроком на 50 лет таких секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которые отвечают принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях", к транспортному сектору Российской Федерации", — говорится в документе.

Уточняется, что предлагаемые украинским правительством меры включают запрет на прямые авиаперелёты, использование воздушного пространства страны резидентами России, въезд автомобилей, зарегистрированных в РФ, железнодорожные перевозки, для лиц связанных с Россией, а также запрет на заход российских судов в украинские порты и плавание во внутренних водах страны.