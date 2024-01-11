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11 января, 17:26

Россия и Украина разорвали ещё одно соглашение, подписанное в 1995 году

МИД РФ: Соглашение России и Украины об автомобильном сообщении прекращено

Соглашение между Россией и Украиной о международном автомобильном сообщении прекращено 17 декабря, объявило Министерство иностранных дел РФ.

"17 декабря 2023 года прекращено действие соглашения между Правительством РФ и правительством Украины о международном автомобильном сообщении, подписанного в Киеве 21 марта 1995 года", — говорится в тексте сообщения МИД, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия и Украина разорвали ещё одно соглашение
Россия и Украина разорвали ещё одно соглашение

Ранее Лайф рассказывал, что с 1 января 2024 года прекращено действие договора об избежании двойного налогообложения между Россией и Латвией. Латвия приостановила действие этого соглашения со своей стороны ещё в мае 2022 года. Так власти страны отреагировали на проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине.

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ТАСС / Эрик Романенко

Александра Мышляева
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