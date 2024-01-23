За Бората ответишь: Почему Казахстан закрыл границу для телеведущей Тины Канделаки Политолог Дмитрий Родионов — о том, как власти Казахстана перепутали историю с шутками Бората и решили "отменить" в Казахстане известную российскую телеведущую Канделаки. 22 января, 21:40 Тинатин Канделаки. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © T.me / tikandelaki

Известную российскую телеведущую Тину Канделаки не пустят в Казахстан после её слов о притеснении русского языка в республике, заявили в МИД страны. "При необходимости принимаются меры. Не требуйте от нас этого (списка, кому запрещён въезд) сегодня или завтра, но государство такого не простит никогда. Возможно, она (Канделаки) и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то её не запустят", — сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, директор департамента коммуникаций внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

Прошлой осенью МИД Казахстана признал ведение списка критиков, которым запрещён въезд в страну. Всё тот же Смадияров заявил, что подобный перечень ведётся, он рабочий, при этом он отказался разглашать, кто в него внесён и какое количество людей, уточнив лишь, что для них закрывается граница.

Ещё раньше — в мае — в Казахстан не пустили депутата Госдумы России Константина Затулина, который, комментируя слова президента республики Касыма-Жомарта Токаева о непризнании "квазигосударственных территорий" ДНР и ЛНР, заявил, что союзники России относятся к партнёрству "как к шведскому столу: то, что им нравится, они берут, а то, что не нравится, не берут", и намекнул, что в случае отсутствия дружбы, сотрудничества и партнёрства может быть так, как с Украиной.

Что же такого делала Канделаки?

Очевидно, к ней придрались за пост, в котором она подняла темы переписывания истории Казахстана, культивируемой на территории республики русофобии и вытеснения русского языка. Приведу здесь её текст: "В Казахстане медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. Минтранс республики захотел переименовать несколько ж/д станций и заменить русские названия на казахские. К примеру, предлагают заменить станцию Уральск на Орал, Узень — на Жаңаөзен и прочее.

Тина Канделаки. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Как показывает опыт Прибалтики, это опасная тенденция. Здесь тоже всё начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз. Понятно, что под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко, особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений.

Очевидно, что Канделаки как достаточно публичного человека внимательно читают в Казахстане, поэтому реакция на её пост последовала незамедлительно. Так, депутат Мажилиса Максат Толыкбаев (прославившийся борьбой с "тлетворным влиянием российской пропаганды на информационное пространство Казахстана", не раз предлагавший ограничить вещание российских каналов) напомнил российской телеведущей, что сейчас более 70% населения Казахстана — этнические казахи и казахский язык объединяет большую часть коренного населения страны. А его коллега Ирина Смирнова назвала слова Канделаки "личным мнением какого-то человека, который не имеет отношения к Казахстану и вообще не был в стране".

На следующий день Канделаки написала новый пост, в котором прокомментировала реакцию на свои слова: "Крики, шум, советы убраться — много всего, но ничего нового. Всё это уже было. Уважаемые казахи, у вас есть простое, но ёмкое понятие — "мәңгу". От него происходит известный образ манкурта — человека, утратившего память, идентичность, а иногда и разум. Не помнить себя и всего, что происходило, отбрасывать историю во всех её проявлениях, и в том числе в исторических названиях, — занятие не просто безграмотное, но и опасное".

Она также призвала проявлять "меньше злобы, но больше разума", тогда "никогда не придётся, заискивая, объяснять американским СМИ, что вам понравились шутки Бората". Напомню, "Борат" в Казахстане запрещён, и отсылка к "шуткам Бората" могла быть воспринята некоторыми чиновниками как оскорбление. Государство такое не простит никогда, как сказал Смадияров.

Переименование станций — подготовка к избавлению от русских названий городов

Ну а если кроме шуток, что Канделаки сказала не так? Разве то, что Казахстанские железные дороги планируют переименовать железнодорожные станции, это неправда? Если что, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Скажете, это не имеет никакого отношения к вытеснению русского наследия из Казахстана? Такое же "возвращение" к историческим названиям, как переименование Нур-Султана обратно в Астану? Тогда по этой логике столицу следовало бы переименовать в Акмолинск — это название город (изначально крепость) получил при основании его русскими военными. Ну а Уральск до этого был Яицким городком, никак не Оралом.

Виды Астаны (бывший Нур-Султан). Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

"Казахстанские власти готовят переименование моего родного Уральска", — пишет в своём телеграм-канале известный казахстанский оппозиционер, лидер Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов. "Думаю, что это подготовка Акорды к переименованию самого Уральска, Петропавловска, Павлодара, Усть-Каменогорска и других городов, а также областей. Токаев и Карин, в отличие от Назарбаева, вполне готовы сейчас и способны на это и ведут соответствующую подготовительную работу".

"В ситуации с Казахстанскими железными дорогами правящая казахстанская компрадорская верхушка заодно проверяет реакцию Москвы, так как, действуя тихой сапой, рассчитывает провернуть операцию медленно и незаметно. В Астане думают, что российскому руководству не до этого и на дальнейшее охлаждение отношений с РК там из-за каких-то наименований железнодорожных станций не пойдут", — считает он.

Процесс "дерусификации"

Процесс, запущенный ещё первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, продвигается постепенно: ограничивается вещание российских ТВ-каналов, принимается закон об использовании исключительно казахского языка в рекламе и на вывесках, переписывается история.

Всё это, кстати, резко активизировалось уже при нынешней власти. Ещё в 2020 году президент Касым-Жомарт Токаев создал Государственную комиссию по окончательной реабилитации "жертв политических репрессий", коими объявили осуждённых в СССР за бандитизм басмачей и воевавших на стороне Гитлера участников так называемого Туркестанского легиона.

А прошлой осенью стало известно о переписывании семитомника казахстанской истории. В частности, цензуре подвергнутся страницы, которые освещают историю пребывания страны в составе Российской империи и СССР: мол, это "оккупация", "колонизация", сопровождающиеся "ущемлением прав казахского народа" и "деградацией казахского общества".

А в начале прошлого года стало известно, что в течение двух лет будут изменены "устаревшие названия" трёх тысяч населённых пунктов и улиц. Устаревшие — это, очевидно, русские названия, названия в честь выдающихся деятелей имперской и советской эпох.

Так что такого сказала Канделаки, чего казахстанское государство не собирается ей прощать никогда? Правду? Правда глаза режет?

В одном из своих постов Канделаки напомнила, что Астана в январе 2022 года — во время попыток "цветного переворота", едва не ставших успешными, — обратилась за помощью к Москве, и та ей её оказала. В ответ же Казахстан только увеличивает темпы вытеснения русского языка и российской истории. Это не говоря уже о демонстративных заявлениях первых лиц о соблюдении антироссийских санкций.

Нужно ли было спасать такой Казахстан, который всё равно рвётся повторить судьбу Украины, — вопрос риторический. Абсолютно прав Курманов, предполагая, что в Астане рассчитывают на то, что России сейчас не до них из-за ситуации на Украине. А значит, можно делать всё что угодно? На Украине тоже долго так думали…

Авторы Дмитрий Родионов