Лавров рассказал, как отправленные Киеву американские винтовки продают в Даркнете за криптовалюту

Украинские власти перепродают часть западного оружия на чёрном рынке, например, любой желающий может купить поставленные Киеву американские винтовки М16 за криптовалюту. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.

"В стремлении максимально нажиться на конфликте ответственные лица в Киеве просто перепродают часть поставленного Западом оружия на чёрном рынке. В Даркнете можно найти достаточно подобных объявлений. Сложно представить, что это происходит без ведома и участия западных дельцов, ведь, как говорится, рука руку моет", — подчеркнул министр.

Одним из последних подобных примеров Лавров назвал продажу в Сети американских винтовок М16: любой желающий может купить их за криптовалюту, указал глава МИД РФ. Он подчеркнул, что такой ситуацией пользуются террористические группировки.