Аэропорт Пулково временно закрыли из-за непогоды

В Санкт-Петербурге временно закрыли аэропорт Пулково из-за сложных погодных условий. Несколько рейсов в эти минуты кружат над аэродромом и не могут сесть. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, из-за сильного ветра и снега не могут приземлиться самолёты из Москвы, Калининграда и Махачкалы, на запасные аэродромы перенаправлены девять рейсов. Кроме того, несколько лайнеров не могут вылететь.