Аэропорт Пулково временно закрыли из-за непогоды
SHOT: Аэропорт Пулково временно закрыт из-за сильного ветра и снегопада
В Санкт-Петербурге временно закрыли аэропорт Пулково из-за сложных погодных условий. Несколько рейсов в эти минуты кружат над аэродромом и не могут сесть. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, из-за сильного ветра и снега не могут приземлиться самолёты из Москвы, Калининграда и Махачкалы, на запасные аэродромы перенаправлены девять рейсов. Кроме того, несколько лайнеров не могут вылететь.
Ранее Лайф писал, что аэропорт в Перми приостанавливал работу из-за непогоды. Причиной стали сильный снегопад и боковой ветер.
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