Регион

Уведомления отключены

22 января, 18:20

Аэропорт Пулково временно закрыли из-за непогоды

SHOT: Аэропорт Пулково временно закрыт из-за сильного ветра и снегопада

В Санкт-Петербурге временно закрыли аэропорт Пулково из-за сложных погодных условий. Несколько рейсов в эти минуты кружат над аэродромом и не могут сесть. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, из-за сильного ветра и снега не могут приземлиться самолёты из Москвы, Калининграда и Махачкалы, на запасные аэродромы перенаправлены девять рейсов. Кроме того, несколько лайнеров не могут вылететь.

Лихой водитель микроавтобуса "подрезал" самолёт "Победы" в Пулково, едва не сорвав рейс
Лихой водитель микроавтобуса "подрезал" самолёт "Победы" в Пулково, едва не сорвав рейс

Ранее Лайф писал, что аэропорт в Перми приостанавливал работу из-за непогоды. Причиной стали сильный снегопад и боковой ветер.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров