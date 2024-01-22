Регион

Уведомления отключены

22 января, 20:09

В Венгрии заявили, что Туск проявил в Киеве полное неуважение к Орбану

Сийярто: Туск проявил на Украине полное неуважение к Орбану и Венгрии

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Обложка © ТАСС / EPA / Oleg Petrasyuk

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Обложка © ТАСС / EPA / Oleg Petrasyuk

Кабмин Венгрии считает неуважением к премьеру Виктору Орбану нападки, с которыми на него обрушился польский коллега Дональд Туск в ходе визита в Киев. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что ознакомился с отчётом Посольства Венгрии на Украине, где сказано о стремлении Туска подвергнуть Орбана осуждению за то, что тот не хочет отправлять оружие в Незалежную и призывает к прекращению конфликта.

"Венгрия — суверенная страна, которая имеет право представлять свою позицию. Мы настаиваем на том, что на Украине должен быть мир как можно скорее, даже если у Туска другое мнение и он занимает позицию в поддержку продолжения конфликта", — приводит слова Сийярто венгерский госсекретарь Золтан Ковач.

Глава МИД Венгрии назвал "старым военным психозом" выделение средств Украине
Глава МИД Венгрии назвал "старым военным психозом" выделение средств Украине

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт не хочет участвовать в оказании военной помощи Киеву на пять миллиардов евро в год из спецфонда ЕС. В то же время он указал, что Венгрия не может остановить другие государства от отправки оружия на Украину.

Никита Осипов
  • Новости
  • Польша
  • Дональд Туск
  • Украина
  • Виктор Орбан
  • Венгрия
  • Петер Сийярто
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров