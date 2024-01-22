В Венгрии заявили, что Туск проявил в Киеве полное неуважение к Орбану

Кабмин Венгрии считает неуважением к премьеру Виктору Орбану нападки, с которыми на него обрушился польский коллега Дональд Туск в ходе визита в Киев. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что ознакомился с отчётом Посольства Венгрии на Украине, где сказано о стремлении Туска подвергнуть Орбана осуждению за то, что тот не хочет отправлять оружие в Незалежную и призывает к прекращению конфликта.

"Венгрия — суверенная страна, которая имеет право представлять свою позицию. Мы настаиваем на том, что на Украине должен быть мир как можно скорее, даже если у Туска другое мнение и он занимает позицию в поддержку продолжения конфликта", — приводит слова Сийярто венгерский госсекретарь Золтан Ковач.