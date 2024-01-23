"Война неизбежна": Медведев с иронией ответил на заявление Госдепа об Аляске
Медведев после слов представителя Госдепа об Аляске пошутил о неизбежной войне
В России отреагировали на заявления Госдепа США о том, что Вашингтон не намерен отдавать Москве Аляску. Как написал в социальной сети Х заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, "теперь война неизбежна".
"По словам представителя Госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и всё. И мы ждали её возвращения в любой день. Теперь война неизбежна", — написал политический деятель, добавив в конце смеющееся эмодзи.
Напомним, ранее заместитель главы пресс-службы Госдепа США заявил, что Соединённые Штаты не собираются отдавать России купленную у неё два века назад Аляску. В то же время он подчеркнул, что такого же мнения придерживаются все его коллеги из американского правительства.
VK / Дмитрий Медведев