Из-за непогоды на запасные аэродромы отправили 18 летевших в Пулково самолётов
Прокуратура: На запасные аэродромы отправили 18 летевших в Пулково самолётов
Стало известно о том, что 18 направлявшихся в петербургский аэропорт Пулково самолётов в связи с прогнозируемым до шести утра 23 января штормовым ветром направились на запасные аэродромы. Как передаёт в телеграм-канале Северо-Западная транспортная прокуратура, эта ситуация находится на контроле у надзорного ведомства.
"Восемнадцать самолётов, следующих в Санкт-Петербург, направлены на запасные аэродромы", — информирует ведомство.
Помимо этого, в публикации говорится, что задержан вылет рейсов в крупные российские города, в частности Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Красноярск. Сотрудники прокуратуры контролируют обеспечение пассажиров задержанных рейсов напитками, питанием и местом для пребывания на время, пока ситуация не разрешится.
Накануне, 22 января, Лайф писал, что в Санкт-Петербурге временно закрыли аэропорт Пулково из-за сложных погодных условий. Несколько рейсов кружили над аэродромом и не могли сесть.
T.me / Аэропорт Пулково