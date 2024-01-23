Из-за непогоды на запасные аэродромы отправили 18 летевших в Пулково самолётов

Стало известно о том, что 18 направлявшихся в петербургский аэропорт Пулково самолётов в связи с прогнозируемым до шести утра 23 января штормовым ветром направились на запасные аэродромы. Как передаёт в телеграм-канале Северо-Западная транспортная прокуратура, эта ситуация находится на контроле у надзорного ведомства.

"Восемнадцать самолётов, следующих в Санкт-Петербург, направлены на запасные аэродромы", — информирует ведомство.

Помимо этого, в публикации говорится, что задержан вылет рейсов в крупные российские города, в частности Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Красноярск. Сотрудники прокуратуры контролируют обеспечение пассажиров задержанных рейсов напитками, питанием и местом для пребывания на время, пока ситуация не разрешится.