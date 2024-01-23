Психолог предостерегла от сохранения разрушенного брака ради детей

Если брак давно разрушился, не стоит сохранять его ради детей, предупредила в разговоре с РИАМО педагог-психолог Натали Штейнбрехер.

По её словам, во время скандалов оба супруга могут не обращать внимания на ребёнка и тот может решить, что он никому не нужен. Или ситуация, когда муж злоупотребляет алкоголем, вгоняя в страх других членов семьи, которым приходится чуть ли не закрываться в комнате перед его приходом.

"Эти истории и множество других рассказывали мои клиенты на консультациях. Молодые женщины и мужчины, которые хотят построить личные отношения, но, к сожалению, у них это не получается. Как вы думаете почему? Потому что они не знают, как это делать", — рассказала Штейнбрехер.

По её словам, всё дело в страхах, заложенных в детстве. В том числе пары боятся одиночества или общественного осуждения, а также сложного материального положения. Психолог призвала задуматься, настолько ли значимы эти опасения, ведь они сказываются на здоровье детей, у которых модели поведения и реакции закладываются до 6–7 лет.

"Это значит, что общение с противоположным полом, уважение друг к другу, самооценка, поведение и многое другое дети перенимают от своих родителей. Получается, что мы, взрослые, своим примером учим детей жить. Мы можем много детям говорить и объяснять, но слова, которые расходятся с действиями, до детей не доходят", — рассказала Штейнбрехер.

По её словам, лучше подать на развод ради будущего благополучия ребёнка.