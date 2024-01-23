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23 января, 03:03

Полиграфолог раскрыл способ поймать на вранье даже самого отъявленного лжеца

Полиграфолог Учаев: Ложь в речи человека можно определить по числу прилагательных

Неподготовленный человек без полиграфа может распознать ложь с успешностью в 50%. Об этом "Газете.ru" рассказал специалист-полиграфолог, сотрудник лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН Андрей Учаев.

По его словам, в свободной беседе во время сокрытия информации снижается детализация описываемых событий: человек рассказывает о произошедшем общими фразами. Кроме того, с точки зрения лингвистики речь сильно беднеет на прилагательные.

Можно попросить человека пересказать историю наоборот. Если он говорит неправду, то начнёт путаться и делать паузы. Наиболее проверенный вариант — обучение профайлингу.

"Под профайлингом понимают совокупность приёмов по выявлению лжи на основе анализа вербального и невербального поведения. Мы смотрим на изменения поведения у человека в момент повествования о разных событиях", — пояснил эксперт и добавил, что профайлера обмануть очень сложно.

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Одурачить не получится: В какой год на свет появляются люди с кодовым названием "детекторы лжи"

Ранее стало известно, какие тайны и черты характера отражает почерк человека и на что важно обращать внимание. Подробнее о премудростях графологии читайте в материале Лайфа.

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Анатолий Симоненко
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