Полиграфолог раскрыл способ поймать на вранье даже самого отъявленного лжеца

Неподготовленный человек без полиграфа может распознать ложь с успешностью в 50%. Об этом "Газете.ru" рассказал специалист-полиграфолог, сотрудник лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН Андрей Учаев.

По его словам, в свободной беседе во время сокрытия информации снижается детализация описываемых событий: человек рассказывает о произошедшем общими фразами. Кроме того, с точки зрения лингвистики речь сильно беднеет на прилагательные.

Можно попросить человека пересказать историю наоборот. Если он говорит неправду, то начнёт путаться и делать паузы. Наиболее проверенный вариант — обучение профайлингу.

"Под профайлингом понимают совокупность приёмов по выявлению лжи на основе анализа вербального и невербального поведения. Мы смотрим на изменения поведения у человека в момент повествования о разных событиях", — пояснил эксперт и добавил, что профайлера обмануть очень сложно.