Россия направит в зону СВО новые антидроновые мини-ракеты для ЗРК

Россия в скором времени отправит в зону проведения специальной военной операции новые антидроновые мини-ракеты, испытания которых скоро должны завершиться. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Предприятиями оборонно-промышленного комплекса во взаимодействии с военными завершаются испытания антидроновых мини-ракет", — заявил собеседник информагентства.

Основными целями этих боеприпасов станут небольшие беспилотные летательные аппараты. Подчёркивается, что их будут использовать экипажи модернизированных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-СМ". Благодаря существенно сокращённым размерам новых изделий одна боевая машина может иметь на вооружении одновременно 48 антидроновых ракет вместо 12 стандартных.

В то же время информагентство сообщает, что эти снаряды, предназначенные для уничтожения малых летающих целей, повысят экономическую эффективность комплекса "Панцирь-СМ". Это станет возможным благодаря тому, что российским военным не придётся поражать БПЛА боеприпасами, которые превосходят эти дроны по стоимости в десятки раз.