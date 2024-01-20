В войсках ПВО России раскрыли самую сложную для перехвата ракету ВСУ

Минобороны России сообщило о перехвате двух ракет ADM-160B MALD американского производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Оружие стало самым сложным для перехвата для ПВО России, рассказал офицер противовоздушной обороны ЗРК "Тор-М2" с позывным Стаф.

Ракета ADM-160B MALD (Miniature Air-Launched Decoy, миниатюрная ложная цель воздушного базирования) является гибридом ракеты и беспилотника. Она запускается с самолёта и призвана отвлекать внимание ПВО от реальных воздушных целей. MALD ставит помехи, изображая боевой самолёт, выступает в роли мишени или ложной цели. Ракета имеет компактный дизайн, её крылья сложены при запуске и разворачиваются во время полёта. Также MALD оснащена инерциальной навигационной системой и может быть запрограммирована пилотом в любой момент.

"Одно такое изделие стоит больше 300 тысяч долларов, эта "обманка" — достаточно дорогое удовольствие", — указал офицер ПВО в беседе с РИА "Новости".

Российским зенитчикам ракета встречается довольно редко, возможно, как раз из-за высокой стоимости. ВСУ используют подобное оружие только для "жирных" целей. В сочетании с ADM-160B MALD украинские военные используют противорадиолокационные ракеты HARM, подходящие для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО.