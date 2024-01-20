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20 января, 09:12

В войсках ПВО России раскрыли самую сложную для перехвата ракету ВСУ

Офицер ПВО с позывным Стаф считает MALD самой сложной для перехвата ракетой ВСУ

Ракета ADM-160B MALD. Обложка © Wikipedia / Air Force Armament Museum

Ракета ADM-160B MALD. Обложка © Wikipedia / Air Force Armament Museum

Минобороны России сообщило о перехвате двух ракет ADM-160B MALD американского производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Оружие стало самым сложным для перехвата для ПВО России, рассказал офицер противовоздушной обороны ЗРК "Тор-М2" с позывным Стаф.

Ракета ADM-160B MALD (Miniature Air-Launched Decoy, миниатюрная ложная цель воздушного базирования) является гибридом ракеты и беспилотника. Она запускается с самолёта и призвана отвлекать внимание ПВО от реальных воздушных целей. MALD ставит помехи, изображая боевой самолёт, выступает в роли мишени или ложной цели. Ракета имеет компактный дизайн, её крылья сложены при запуске и разворачиваются во время полёта. Также MALD оснащена инерциальной навигационной системой и может быть запрограммирована пилотом в любой момент.

"Одно такое изделие стоит больше 300 тысяч долларов, эта "обманка" — достаточно дорогое удовольствие", — указал офицер ПВО в беседе с РИА "Новости".

Российским зенитчикам ракета встречается довольно редко, возможно, как раз из-за высокой стоимости. ВСУ используют подобное оружие только для "жирных" целей. В сочетании с ADM-160B MALD украинские военные используют противорадиолокационные ракеты HARM, подходящие для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО.

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Две ракеты Storm Shadow сбиты на подлёте к школе и больнице в Херсонской области

А ранее Лайф рассказывал, что украинская ПВО бессильна против российских крылатых ракет Х-22. Военные не могут сбить данную ракету из-за её высокой сверхзвуковой скорости и траектории полёта.

Дарья Нарыкова
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