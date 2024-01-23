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23 января, 04:03

Эстонский генерал пожаловался на русскоязычных военных в Вируском батальоне

В одном из эстонских батальонов слишком много русскоязычных солдат. Об этом заявил командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм в интервью газете Sakala. По его словам, наличие возможности у новобранцев выбирать место службы привело к "проблемам".

По его словам, по этой причине в Вируском батальоне стало больше русскоязычных солдат, чем эстоноязычных. Генерал подчеркнул, что в итоге "проблему" удалось решить, рассредоточив новобранцев по разным батальонам.

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Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что правительство должно перестать выделять деньги на образование на русском языке и совершить переход к единой эстонской школе. Но это решение оспорило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, напомнив, что это противоречит международным договорам.

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Анатолий Симоненко
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