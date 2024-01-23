ФСБ предъявила обвинения в госизмене пермскому фотографу

Пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову было предъявлено обвинение в совершении государственной измены. Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных структурах, соответствующую процедуру провели следователи ФСБ России.

"В ходе проведения следственных действий Скворцову было официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщил собеседник информагентства.

О других подробностях уголовного дела не сообщается, так как материалы засекречены. В настоящее время обвиняемый, которого арестовали ещё в ноябре прошлого года, содержится в изоляторе "Лефортово".