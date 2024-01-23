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В Петербурге задержана женщина, задушившая мешавшую ей спать 8-месячную дочь

23 января, 08:07
Обвиняемая в убийстве дочери в Санкт-Петербурге. Обложка © t.me / "Мash на Мойке"

Обвиняемая в убийстве дочери в Санкт-Петербурге. Обложка © t.me / "Мash на Мойке"

В Санкт-Петербурге полиция задержала 23-летнюю женщину, которая обвиняется в том, что задушила свою дочь, помешавшую ей спать. Об этом пишет "Мash на Мойке". Информацию подтвердили в СК РФ по региону.

"По версии следствия, обвиняемая 18 января 2024 года в квартире одного из домов по Тихоокеанской улице на почве внезапно возникших неприязненных отношений задушила подушкой свою 8-месячную дочь, которая не хотела спать", уточнили в ведомстве.

По данным Mash, мать ушла из дома отмечать день рождения, оставив одних двухлетнего сына и восьмимесячную дочь. Женщина вернулась в нетрезвом состоянии и не смогла уснуть из-за плача девочки. Тогда она схватила подушку и придушила её. Сначала обвиняемая уверяла, что якобы просила знакомую присмотреть за детьми. После задержания женщина созналась в убийстве собственной дочери.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сейчас избирается мера пресечения в отношении задержанной. Сын обвиняемой передан отцу, который проживает отдельно.

Суд в Москве арестовал 17-летнюю мать, которая убила дочь и спрятала на балконе
Суд в Москве арестовал 17-летнюю мать, которая убила дочь и спрятала на балконе

Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге нашли тело девочки в квартире на Тихоокеанской улице в Выборгском районе. 23-летняя мать оставила дочь и сына одних в квартире. По её словам, за детьми якобы должна была присматривать знакомая, которая и виновата в трагедии. По словам соседей, горе-мать была известна своим асоциальным образом жизни, однако жалобы в полицию ничего не дали.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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