В Петербурге мать нашла мёртвой дочь, которую оставила дома с подругой
В Санкт-Петербурге нашли тело девятимесячной девочки в квартире на Тихоокеанской улице в Выборгском районе. Об этом сообщает портал "78.ru".
По информации издания, 23-летняя мать ребёнка 20 января ушла по делам, оставив дочь и её годовалого брата дома со знакомой. Позднее женщина вернулась, однако подруги уже не было в доме, а входная дверь была закрыта. Молодая мать вызвала скорую днём, когда обнаружила без признаков жизни свою девятимесячную дочь между стенкой и кроватью. Прибывшие медики не успели спасти девочку, им пришлось только констатировать смерть. Тело ребёнка направлено в морг для установления причины смерти. В настоящее время выясняются обстоятельства смерти малышки.
По словам соседей, горе-мать была известна своим асоциальным образом жизни. Женщина употребляла алкоголь, запрещённые вещества. Соседи неоднократно обращались в полицию из-за инцидентов и шума, происходивших в квартире семейства.
А ранее Лайф писал, что мать оставила четверых маленьких детей без присмотра в квартире в Новой Москве. Женщина вернулась и обнаружила бездыханное тело мальчика в ванной. Двухлетний ребёнок мог утонуть в ванне — это наиболее очевидная версия его смерти.
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