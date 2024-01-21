В Петербурге мать нашла мёртвой дочь, которую оставила дома с подругой

По информации издания, 23-летняя мать ребёнка 20 января ушла по делам, оставив дочь и её годовалого брата дома со знакомой. Позднее женщина вернулась, однако подруги уже не было в доме, а входная дверь была закрыта. Молодая мать вызвала скорую днём, когда обнаружила без признаков жизни свою девятимесячную дочь между стенкой и кроватью. Прибывшие медики не успели спасти девочку, им пришлось только констатировать смерть. Тело ребёнка направлено в морг для установления причины смерти. В настоящее время выясняются обстоятельства смерти малышки.