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23 января, 08:51

Медведев: Переход к многополярному миру не будет быстрым

Переход к многополярному миру будет совсем небыстрым, ведь он только ещё начинает складываться. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями политических партий АСЕАН.

"Многополярный мир только складывается. Страны, которые представляют большинство, выступают за продвижение устремлённой в будущее повестки дня. Наша задача — сделать это в быстром темпе, притом что наши усилия наталкиваются на сопротивление тех, кто претендует на мировое господство", — приводятся его слова в телеграм-канале "Единой России".

Несмотря на это, всё больше стран в АСЕАН, Южной Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке стремятся отстаивать свою независимость, указал Медведев.

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Как ранее уже рассказывал Лайф, президент России Владимир Путин назвал новый многополярный миропорядок более справедливым и демократичным. Причём, по его мнению, Африка вместе с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займёт в нём достойное место, окончательно освободится от тяжёлого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики.

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Kremlin.ru

Николь Вербер
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