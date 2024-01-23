Медведев: Переход к многополярному миру не будет быстрым

Переход к многополярному миру будет совсем небыстрым, ведь он только ещё начинает складываться. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями политических партий АСЕАН.

"Многополярный мир только складывается. Страны, которые представляют большинство, выступают за продвижение устремлённой в будущее повестки дня. Наша задача — сделать это в быстром темпе, притом что наши усилия наталкиваются на сопротивление тех, кто претендует на мировое господство", — приводятся его слова в телеграм-канале "Единой России".

Несмотря на это, всё больше стран в АСЕАН, Южной Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке стремятся отстаивать свою независимость, указал Медведев.