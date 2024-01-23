Лукашенко предупредил о подготовке провокаций против Белоруссии
Лукашенко: Для провокаций против Белоруссии готовятся соответствующие отряды
Польша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации против Белоруссии, поэтому важно уделить особое внимание охране границ республики. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
"Сегодняшнее решение на охрану государственной границы имеет свою особенность в том, что у нас особая ситуация: на юге — война, на западе — Польша, Литва, балтийские государства — и того хуже. Подчёркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены", — приводит его слова БелТА.
Как отметил глава республики, в Минске прекрасно знают "бойцов этих отрядов", готовых воевать против собственной страны, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить каких-то случайных развитий событий на границе Белоруссии.
Кстати, ещё в конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД перевести все подразделения, внутренние войска и центральный аппарат министерства на усиленный режим службы. А глава республики предупредил, что сегодня мир стоит на пороге грандиознейших событий, в результате которых "может вспыхнуть вся планета".
ТАСС / Сергей Карпухин