Лукашенко предупредил о подготовке провокаций против Белоруссии

Польша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации против Белоруссии, поэтому важно уделить особое внимание охране границ республики. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Сегодняшнее решение на охрану государственной границы имеет свою особенность в том, что у нас особая ситуация: на юге — война, на западе — Польша, Литва, балтийские государства — и того хуже. Подчёркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены", — приводит его слова БелТА.