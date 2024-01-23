Там уточнили, что больных привозят из районов Артёмовска, Макеевки и Авдеевки. Мирных жителей, а тем более женщин в тех местах практически нет. Однако причину резкого роста заболеваемости (100 человек за неделю) украинские источники объяснить затрудняются.

А ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что большинство пленных бойцов ВСУ не собирались идти в бой — их "схватили за нос и припёрли к стенке". По его словам, командование украинских войск попросту бросило этих "несчастных людей" в окопы, при этом не обеспечив там нормальных условий. Он отметил, что отправка в госпиталь и эвакуация у ВСУ проводятся исключительно за деньги.