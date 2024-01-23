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23 января, 09:26

Бойцы ВСУ начали массово заражаться венерическими заболеваниями

MK.Ru: Солдаты ВСУ начали массово заражаться венерическими заболеваниями

Солдаты ВСУ начали массово заболевать венерическими болезнями, пишет сайт MK.Ru со ссылкой на киевские экспертные телеграм-каналы. Украинские издания отмечают, что из-за эпидемии в подконтрольной Киеву части ДНР пришлось экстренно открыть урологическое отделение.

Там уточнили, что больных привозят из районов Артёмовска, Макеевки и Авдеевки. Мирных жителей, а тем более женщин в тех местах практически нет. Однако причину резкого роста заболеваемости (100 человек за неделю) украинские источники объяснить затрудняются.

Из-за увеличения количества заболеваний в оккупированной киевским режимом части ДНР экстренно открылось урологическое отделение. Такое появилось в Димитрове (украинское название — Мирноград).

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А ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что большинство пленных бойцов ВСУ не собирались идти в бой — их "схватили за нос и припёрли к стенке". По его словам, командование украинских войск попросту бросило этих "несчастных людей" в окопы, при этом не обеспечив там нормальных условий. Он отметил, что отправка в госпиталь и эвакуация у ВСУ проводятся исключительно за деньги.

Обложка ©

Getty Images / Spencer Platt

Александра Мышляева
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