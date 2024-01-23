Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина" за худшие фильмы года

Организаторы премии "Золотая малина", вручаемой за худшие достижения в кинематографе, объявили номинантов на "награду" этого года. Список представлен на сайте премии. Наибольшее число номинаций (7) получили "Неудержимые 4".

Трейлер фильма "Неудержимые 4". Видео © YouTube / Kinoman

Так, за худший фильм года поборются "Винни Пух: Кровь и мёд", "Изгоняющий дьявола: Верующий", "Мег 2: Впадина", "Неудержимые 4" и "Шазам! Ярость богов". Режиссёры первых четырёх картин — Рис Фрейк-Уотерфилд, Дэвид Гордон Грин, Бен Уитли и Скотт Во — претендуют на звание худшего в своей профессии. Компанию им составил режиссёр ленты "Человек-муравей и Оса: Квантомания" Пейтон Рид.

Номинации в категории "Худший актёр" удостоены Джейсон Стейтем ("Мег 2: Впадина"), Джон Войт ("Неотложка"), Вин Дизель ("Форсаж 10"), Рассел Кроу ("Экзорцист Ватикана") и Крис Эванс "(Без ответа"). В аналогичной номинации среди актрис отмечены Хелен Миррен ("Шазам! Ярость богов"), Ана де Армас ("Без ответа"), Дженнифер Лопес ("Мать"), Меган Фокс ("Джонни и Клайд") и Сальма Хайек ("Супер Майк: Последний танец").

Также примечательная категория "Худшее экранное комбо", где выделили де Армас и Эванса, проваливших экранную "химию" в фильме "Без ответа", любых двух беспощадных наёмников из "Неудержимых 4", Винни Пуха и Пятачка из ленты "Винни Пух: Кровь и мёд", Сальму Хайек и Ченнинга Татума из картины "Супер Майк: Последний танец", а также любых двух инвесторов, отдавших 400 миллионов долларов на ремейк "Изгоняющего дьявола".

Вручение премии состоится 9 марта в Лос-Анджелесе.