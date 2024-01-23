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МЧС показало видео с замерзающей на лету водой и объяснило, как не стать ледышкой на прогулке

МЧС посоветовало носить варежки и шерстяные носки на зимних прогулках

23 января, 12:39
Спасатели дали советы, как не замёрзнуть зимой. Обложка © Freepik

Спасатели дали советы, как не замёрзнуть зимой. Обложка © Freepik

Российское Министерство чрезвычайных ситуаций показало захватывающее видео с замерзающей в воздухе водой и предупредило, что морозы ещё не отступают. Спасатели рассказали, какие правила помогут не превратиться во время прогулки в ледышку.

Спасатели показали эффектные кадры с застывающей водой. Видео © T.me / МЧС России

Так, для обуви нужны тёплые стельки, а вместо хлопковых лучше выбирать шерстяные носки. Также спасатели советуют зимой носить варежки, ведь в них тепло сохраняется дольше, чем в перчатках. Если же от холода начинает пробирать дрожь, то лучше прервать прогулку и зайти в общественное место, чтобы согреться. И, конечно, не замёрзнуть во время прогулки поможет термос с горячим чаем.

Житель Магадана замёрз и угнал машину, чтобы согреться по пути к другу
Житель Магадана замёрз и угнал машину, чтобы согреться по пути к другу

Ранее Лайф писал о пяти специях, которые помогут согреться в морозы. Эти приправы способствуют высвобождению тепла.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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