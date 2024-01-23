МЧС показало видео с замерзающей на лету водой и объяснило, как не стать ледышкой на прогулке
МЧС посоветовало носить варежки и шерстяные носки на зимних прогулках
Спасатели дали советы, как не замёрзнуть зимой. Обложка © Freepik
Российское Министерство чрезвычайных ситуаций показало захватывающее видео с замерзающей в воздухе водой и предупредило, что морозы ещё не отступают. Спасатели рассказали, какие правила помогут не превратиться во время прогулки в ледышку.
Спасатели показали эффектные кадры с застывающей водой. Видео © T.me / МЧС России
Так, для обуви нужны тёплые стельки, а вместо хлопковых лучше выбирать шерстяные носки. Также спасатели советуют зимой носить варежки, ведь в них тепло сохраняется дольше, чем в перчатках. Если же от холода начинает пробирать дрожь, то лучше прервать прогулку и зайти в общественное место, чтобы согреться. И, конечно, не замёрзнуть во время прогулки поможет термос с горячим чаем.
Ранее Лайф писал о пяти специях, которые помогут согреться в морозы. Эти приправы способствуют высвобождению тепла.