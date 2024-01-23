МЧС показало видео с замерзающей на лету водой и объяснило, как не стать ледышкой на прогулке

Российское Министерство чрезвычайных ситуаций показало захватывающее видео с замерзающей в воздухе водой и предупредило, что морозы ещё не отступают. Спасатели рассказали, какие правила помогут не превратиться во время прогулки в ледышку.

Так, для обуви нужны тёплые стельки, а вместо хлопковых лучше выбирать шерстяные носки. Также спасатели советуют зимой носить варежки, ведь в них тепло сохраняется дольше, чем в перчатках. Если же от холода начинает пробирать дрожь, то лучше прервать прогулку и зайти в общественное место, чтобы согреться. И, конечно, не замёрзнуть во время прогулки поможет термос с горячим чаем.