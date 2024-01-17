Житель Магадана замёрз и угнал машину, чтобы согреться по пути к другу

В Магадане мужчина угнал автомобиль, чтобы согреться по пути к приятелю. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.

По данным ведомства, всё произошло накануне на улице Пролетарской. Как рассказал сам злоумышленник, он собрался в гости к товарищу и уже вышел на улицу, но почти сразу замёрз. А согреться решил в соседской машине — Toyota Vista была заведена, а в салоне никого не оказалось. Недолго думая, предприимчивый житель сел в авто и направился к другу.

"Он добрался по нужному ему адресу и отправился в гости. Впрочем, долгих дружеских посиделок не вышло: уже через несколько минут в дверь постучали полицейские", — уточнили в МВД.

О преступлении быстро узнали полицейские и принялись разыскивать злоумышленника. В городе был введён план "Перехват", а машину довольно быстро нашли в одном из дворов. Там же удалось обнаружить и самого угонщика.

"Он находился в общем коридоре секции в гостях у своего знакомого. Ранее судимый молодой человек 2002 года рождения, увидев сотрудников, занервничал и сознался в содеянном", — добавили в полиции.