В екатеринбургской школе мыши сорвали урок у первоклассников
В Екатеринбурге на урок к первоклассникам в школе № 142 пришли мыши
В Горном Щите Екатеринбурга урок первоклассников школы № 142 сорвали мыши. Ученики заметили грызунов посреди класса. Мать одного из первоклашек предположила, что животные могли появиться в кабинете из-за антисанитарии в столовой, которая находится на первом этаже.
"Дети начали кричать, бегать за мышами, в итоге урок был сорван. Старшеклассники потом поймали. Но это говорит о том, что там не проводят обработку от грызунов. Страшно подумать, что происходит в столовой", — рассказала женщина в беседе с региональным порталом Е1.ru.
Также собеседница издания пожаловалась, что в Горном Щите не хватает мест ученикам. Там учатся полторы тысячи детей, хотя старое здание на такое количество не рассчитано. Также, по её словам, в школе протекает крыша.
А ранее Лайф рассказывал, что в одной из колоний Амурской области годовалого мальчика за лицо укусила крыса. В исправительное учреждение ребёнок вместе с матерью приехал на длительное свидание к отцу. Ночью, когда все спали, на малыша и напал грызун.
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