В екатеринбургской школе мыши сорвали урок у первоклассников

В Горном Щите Екатеринбурга урок первоклассников школы № 142 сорвали мыши. Ученики заметили грызунов посреди класса. Мать одного из первоклашек предположила, что животные могли появиться в кабинете из-за антисанитарии в столовой, которая находится на первом этаже.

"Дети начали кричать, бегать за мышами, в итоге урок был сорван. Старшеклассники потом поймали. Но это говорит о том, что там не проводят обработку от грызунов. Страшно подумать, что происходит в столовой", — рассказала женщина в беседе с региональным порталом Е1.ru.

Также собеседница издания пожаловалась, что в Горном Щите не хватает мест ученикам. Там учатся полторы тысячи детей, хотя старое здание на такое количество не рассчитано. Также, по её словам, в школе протекает крыша.