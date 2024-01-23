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Песков назвал прерогативой кабмина продление мер по продаже валютной выручки

23 января, 10:08
Дмитрий Песков. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Дмитрий Песков. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Вопросы о продлении мер по продаже валютной выручки экспортёрами находятся в компетенции Правительства РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение кабинета министров поддержать увеличение срока действия данных мер.

"Это, конечно же, прерогатива правительства. <…> Вы знаете, что [президент России Владимир] Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам, где и Андрей Белоусов тоже постоянный участник", — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков: Кабмин успешно обеспечивает стабильность темпов развития экономики РФ
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Ранее сообщалось, что российское правительство согласно продлить до 2024 года действие мер по обязательной продаже валютной выручки, которые касаются исключительно крупнейших экспортёров. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, эта практика доказала свою эффективность.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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