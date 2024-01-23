В Госдуме призвали развешивать российские флаги везде, где это возможно

Первый замглавы Комитета по обороне Думы Алексей Журавлёв от партии "Родина" призвал развешивать российский государственный флаг над всеми зданиями, в тех местах, где это только возможно.

"Российская символика должна быть везде, в этом нет никаких сомнений. <...> Российские триколоры нужно развешивать над зданиями, где только возможно", — приводит его слова РИА "Новости".

В пример депутат привёл США, где звёздно-полосатые флаги вывешены на каждом углу как выражение патриотизма. И если говорить о возрождении в нашей стране этого чувства, о котором долгое время многие стеснялись говорить публично, то необходимо культивировать его ещё с детского сада и со школы, указал Журавлёв. По его мнению, процесс такого воспитания государство должно вести беспрерывно.