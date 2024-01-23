В Госдуме призвали развешивать российские флаги везде, где это возможно
Депутат Журавлёв призвал развешивать флаги РФ над зданиями там, где это возможно
Первый замглавы Комитета по обороне Думы Алексей Журавлёв от партии "Родина" призвал развешивать российский государственный флаг над всеми зданиями, в тех местах, где это только возможно.
"Российская символика должна быть везде, в этом нет никаких сомнений. <...> Российские триколоры нужно развешивать над зданиями, где только возможно", — приводит его слова РИА "Новости".
В пример депутат привёл США, где звёздно-полосатые флаги вывешены на каждом углу как выражение патриотизма. И если говорить о возрождении в нашей стране этого чувства, о котором долгое время многие стеснялись говорить публично, то необходимо культивировать его ещё с детского сада и со школы, указал Журавлёв. По его мнению, процесс такого воспитания государство должно вести беспрерывно.
Напомним, ранее Лайф рассказывал, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому все учебные заведения в нашей стране скоро будут обязаны на постоянной основе вывешивать на своих зданиях и территориях российский флаг. Пока такие требования касаются только общеобразовательных организаций: школ, гимназий, лицеев.
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