Российские войска улучшили положение на важном направлении, разбив украинских штурмовиков

Подразделения Центральной группировки российских войск улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных активных действий при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю", — заявили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что за сутки российские бойцы отразили четыре атаки штурмовых групп 5-й бригады украинской нацгвардии и 63-й механизированной бригады ВСУ. Это произошло в районе населённых пунктов Червоная Диброва, ЛНР, и Ямполовка, ДНР, а также Серебрянского лесничества. Войска Украины потеряли более 220 военных, танк, два орудия Д-20 и четыре автомобиля.