Прямые рейсы в ещё одну экзотическую страну стали доступны для россиян
Авиакомпания "ИрАэро" начала продажу билетов на прямые рейсы на Филиппины
Россия возобновила прямое авиасообщение с Филиппинами. Рейс будет выполнять авиакомпания "ИрАэро", о чём говорится на сайте перевозчика.
На маршруте будут летать самолёты "Суперджет-100". Полёты будут выполняться из Иркутска в Манилу с дозаправкой в Китае. Первый рейс запланирован на 6 марта. Вылет из России — по средам, обратно — по четвергам. Билет в одну сторону стоит от 36,8 тысячи рублей.
"Решение об открытии продаж в период с июня по сентябрь будет приниматься позднее, это связано с рисками плохой загрузки самолётов в низкий сезон", — рассказал замглавы авиакомпании Сергей Крупнов.
Сейчас россияне летают на Филиппины с пересадками в Омане, Катаре и Бахрейне. Поэтому, вероятно, новые рейсы будут весьма востребованными у туристов из РФ.
Ранее в "Аэрофлоте" сообщили о возобновлении регулярных перелётов в Хошимин. Первый рейс запланирован на 31 января 2024 года. Осуществляться они будут из аэропорта Шереметьево два раза в неделю.
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