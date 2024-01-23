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23 января, 10:44

Прямые рейсы в ещё одну экзотическую страну стали доступны для россиян

Авиакомпания "ИрАэро" начала продажу билетов на прямые рейсы на Филиппины

Россия возобновила прямое авиасообщение с Филиппинами. Рейс будет выполнять авиакомпания "ИрАэро", о чём говорится на сайте перевозчика.

На маршруте будут летать самолёты "Суперджет-100". Полёты будут выполняться из Иркутска в Манилу с дозаправкой в Китае. Первый рейс запланирован на 6 марта. Вылет из России — по средам, обратно — по четвергам. Билет в одну сторону стоит от 36,8 тысячи рублей.

"Решение об открытии продаж в период с июня по сентябрь будет приниматься позднее, это связано с рисками плохой загрузки самолётов в низкий сезон", — рассказал замглавы авиакомпании Сергей Крупнов.

Сейчас россияне летают на Филиппины с пересадками в Омане, Катаре и Бахрейне. Поэтому, вероятно, новые рейсы будут весьма востребованными у туристов из РФ.

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Ранее в "Аэрофлоте" сообщили о возобновлении регулярных перелётов в Хошимин. Первый рейс запланирован на 31 января 2024 года. Осуществляться они будут из аэропорта Шереметьево два раза в неделю.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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