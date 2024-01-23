Прямые рейсы в ещё одну экзотическую страну стали доступны для россиян

Россия возобновила прямое авиасообщение с Филиппинами. Рейс будет выполнять авиакомпания "ИрАэро", о чём говорится на сайте перевозчика.

На маршруте будут летать самолёты "Суперджет-100". Полёты будут выполняться из Иркутска в Манилу с дозаправкой в Китае. Первый рейс запланирован на 6 марта. Вылет из России — по средам, обратно — по четвергам. Билет в одну сторону стоит от 36,8 тысячи рублей.

"Решение об открытии продаж в период с июня по сентябрь будет приниматься позднее, это связано с рисками плохой загрузки самолётов в низкий сезон", — рассказал замглавы авиакомпании Сергей Крупнов.

Сейчас россияне летают на Филиппины с пересадками в Омане, Катаре и Бахрейне. Поэтому, вероятно, новые рейсы будут весьма востребованными у туристов из РФ.