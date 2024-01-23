Врач пояснила, как отличить истинный голод от психологического и перестать заедать проблемы

Психологический голод легко принять за настоящий, однако он может привести к ожирению и другим проблемам с ЖКТ. Как распознать, когда на самом деле нужно восполнить калории, а не просто заесть эмоции, рассказала врач-эндокринолог Евгения Пальченко.

"На фоне стресса появляется желание "заесть проблемы", и самое простое и под рукой в этом случае чаще всего сладкое и мучное, к тому же сладкое стимулирует выработку серотонина (гормона счастья). Такой стихийный приём быстрых (простых) углеводов провоцирует выброс большого количества инсулина, и чувство голода может появиться уже через два часа после последнего приёма пищи", — объяснила она в беседе с "Газетой.ru".

По словам врача, истинный голод обусловлен дефицитом питательных веществ, которые необходимо восполнять. В этом случае он нарастает постепенно в течение 3–4,5 часа после еды и сопровождается ощущением пустоты в желудке, урчанием и слабостью. Пальченко также пояснила, что истинный голод возникает после активных занятий спортом или сильного умственного напряжения.

А вот психологический голод, по словам доктора, относят к патологическому, он бывает постоянным и временным. Непостоянный голод — это быстро развивающееся желание поесть, которое не сопровождается нефизическими ощущениями со стороны ЖКТ.

"Постоянный патологический голод формируется вследствие определённых заболеваний или при дисбалансе гормонов — встречается часто при болезнях щитовидной железы, сахарном диабете, а также может сопровождать человека при неправильно назначенных противозачаточных препаратах или антидепрессантах и так далее", — добавила врач-эндокринолог "ИНВИТРО-Урал".

Эксперт пояснила, что при психологических проблемах голод возникает в качестве защиты. Потом организм привыкает заедать стресс, плохое настроение или приступы тревоги. К психологическому голоду можно отнести и привычку есть во время работы, просмотра телевизора или чтения, уточнила эндокринолог.

Пальченко порекомендовала обращаться к врачу, если чувство голода преследует всегда и сопровождается повышением массы тела, потливостью, слабостью, раздражительностью, болью в животе.