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Эксперт объяснил, почему электроодеяло могло сжечь пенсионерку в Москве

Эксперт Шамин предупредил, что нельзя включать электроодеяло в скомканном виде

23 января, 17:42
Одеяло с подогревом. Обложка © Shutterstock

Одеяло с подогревом. Обложка © Shutterstock

Электрическое одеяло требует особой внимательности при эксплуатации, чтобы в нём не произошло короткого замыкания. Об этом рассказал профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин, комментируя гибель пенсионерки в Москве от загоревшегося китайского одеяла с подогревом.

"При включении электроодеяла кладите его ровно. Если включить его в скомканном или сложенном виде, оно, скорее всего, перегреется", — отметил специалист в беседе с RT.

По его словам, покупать такие вещи следует исключительно у проверенных продавцов, изучив все сертификаты на продукцию. Также электроодеяло необходимо включать исключительно в момент использования и не оставлять без присмотра. После сна его нужно свернуть в рулон и аккуратно убрать так, чтобы на нём не оказалось никаких тяжёлых предметов, предупредил эксперт.

Шамин подчеркнул, что качественное электроодеяло оснащено специальной системой безопасности, которая сработает в случае перегрева. Кроме того, он предупредил, что такие устройства категорически запрещено использовать в постели с домашними животными, ведь они могут повредить поверхность одеяла, что приведёт к замыканию проводов.

Профессор добавил, что все электроодеяла имеют свой срок службы, который обычно не превышает десяти лет. По истечении этого периода вещь попросту может стать опасной, так как изношенность ткани и проводов способна вызвать возгорание.

В Подмосковье женщина погибла из-за воспламенившегося электрического покрывала
В Подмосковье женщина погибла из-за воспламенившегося электрического покрывала

Напомним, ранее стало известно, что в Москве пожилая женщина сгорела во время сна, когда её китайское электроодеяло внезапно вспыхнуло из-за неисправности. Огонь охватил всю постель.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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