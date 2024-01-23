Эксперт объяснил, почему электроодеяло могло сжечь пенсионерку в Москве Эксперт Шамин предупредил, что нельзя включать электроодеяло в скомканном виде 23 января, 17:42 Одеяло с подогревом. Обложка © Shutterstock

Электрическое одеяло требует особой внимательности при эксплуатации, чтобы в нём не произошло короткого замыкания. Об этом рассказал профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин, комментируя гибель пенсионерки в Москве от загоревшегося китайского одеяла с подогревом.

"При включении электроодеяла кладите его ровно. Если включить его в скомканном или сложенном виде, оно, скорее всего, перегреется", — отметил специалист в беседе с RT.

По его словам, покупать такие вещи следует исключительно у проверенных продавцов, изучив все сертификаты на продукцию. Также электроодеяло необходимо включать исключительно в момент использования и не оставлять без присмотра. После сна его нужно свернуть в рулон и аккуратно убрать так, чтобы на нём не оказалось никаких тяжёлых предметов, предупредил эксперт.

Шамин подчеркнул, что качественное электроодеяло оснащено специальной системой безопасности, которая сработает в случае перегрева. Кроме того, он предупредил, что такие устройства категорически запрещено использовать в постели с домашними животными, ведь они могут повредить поверхность одеяла, что приведёт к замыканию проводов.

Профессор добавил, что все электроодеяла имеют свой срок службы, который обычно не превышает десяти лет. По истечении этого периода вещь попросту может стать опасной, так как изношенность ткани и проводов способна вызвать возгорание.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве пожилая женщина сгорела во время сна, когда её китайское электроодеяло внезапно вспыхнуло из-за неисправности. Огонь охватил всю постель.

Авторы Татьяна Миссуми