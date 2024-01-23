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23 января, 13:45

Украинка одержала победу в конкурсе "Мисс Япония – 2024", но мнения местных разделились

Титул "Мисс Япония – 2024" завоевала 26-летняя модель с украинскими корнями

Каролина Сиино. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / karolina0824

Каролина Сиино. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / karolina0824

В Стране восходящего солнца подвели итоги конкурса "Мисс Япония – 2024". Титул завоевала 26-летняя модель Каролина Сиино, которая является уроженкой Украины.

Присуждение титула "Мисс Япония – 2024". Видео © YouTube / KYODO NEWS

Сама Каролина рассказала журналистам, что переехала в Японию в пятилетнем возрасте. Она родилась в украинском городе Тернополе. Примечательно, что японское гражданство девушка получила только в 2022 году.

"Я долгое время жила как японка. Я никогда не чувствовала, что существует расовый барьер. <…> Я твёрдо чувствую, что хочу внести свой вклад в создание общества, которое не будет судить по внешности", приводит слова Каролины местное издание Oricon News.

Однако этот "барьер" почувствовали японские пользователи соцсетей, которые выразили недовольство результатами конкурса. Они считают, что титул не должен присуждаться конкурсанткам с приобретённым гражданством. Некоторые же предположили, что своим выбором Япония хочет угодить Украине.

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Ранее Лайф писал, что украинцев возмутили успехи гражданки России на конкурсе "Мисс Земля". В СМИ сообщали, что участницу из Незалежной Анастасию Фейер лишили экранного времени в суперфинале и "свели" с россиянкой Дарьей Луконькиной.

Ян Поланин
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