Украинка одержала победу в конкурсе "Мисс Япония – 2024", но мнения местных разделились

В Стране восходящего солнца подвели итоги конкурса "Мисс Япония – 2024". Титул завоевала 26-летняя модель Каролина Сиино, которая является уроженкой Украины.

Присуждение титула "Мисс Япония – 2024". Видео © YouTube / KYODO NEWS

Сама Каролина рассказала журналистам, что переехала в Японию в пятилетнем возрасте. Она родилась в украинском городе Тернополе. Примечательно, что японское гражданство девушка получила только в 2022 году.

"Я долгое время жила как японка. Я никогда не чувствовала, что существует расовый барьер. <…> Я твёрдо чувствую, что хочу внести свой вклад в создание общества, которое не будет судить по внешности", — приводит слова Каролины местное издание Oricon News.

Однако этот "барьер" почувствовали японские пользователи соцсетей, которые выразили недовольство результатами конкурса. Они считают, что титул не должен присуждаться конкурсанткам с приобретённым гражданством. Некоторые же предположили, что своим выбором Япония хочет угодить Украине.