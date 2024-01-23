Украинка одержала победу в конкурсе "Мисс Япония – 2024", но мнения местных разделились
Титул "Мисс Япония – 2024" завоевала 26-летняя модель с украинскими корнями
Каролина Сиино. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / karolina0824
В Стране восходящего солнца подвели итоги конкурса "Мисс Япония – 2024". Титул завоевала 26-летняя модель Каролина Сиино, которая является уроженкой Украины.
Присуждение титула "Мисс Япония – 2024". Видео © YouTube / KYODO NEWS
Сама Каролина рассказала журналистам, что переехала в Японию в пятилетнем возрасте. Она родилась в украинском городе Тернополе. Примечательно, что японское гражданство девушка получила только в 2022 году.
"Я долгое время жила как японка. Я никогда не чувствовала, что существует расовый барьер. <…> Я твёрдо чувствую, что хочу внести свой вклад в создание общества, которое не будет судить по внешности", — приводит слова Каролины местное издание Oricon News.
Однако этот "барьер" почувствовали японские пользователи соцсетей, которые выразили недовольство результатами конкурса. Они считают, что титул не должен присуждаться конкурсанткам с приобретённым гражданством. Некоторые же предположили, что своим выбором Япония хочет угодить Украине.
Ранее Лайф писал, что украинцев возмутили успехи гражданки России на конкурсе "Мисс Земля". В СМИ сообщали, что участницу из Незалежной Анастасию Фейер лишили экранного времени в суперфинале и "свели" с россиянкой Дарьей Луконькиной.