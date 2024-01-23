Не смотрите в глаза, цельтесь в нос: Россиянам рассказали, как победить в схватке с волком Эксперт Малышенко: При встрече с волком не кричите и не смотрите ему в глаза 23 января, 15:41 При встрече с волком не кричите и не смотрите ему в глаза. Обложка © Unsplash

Волки — это хищники, которые обитают в различных частях мира, включая Европу, Северную Америку и Азию. Несмотря на их облик и грозную "репутацию", они крайне редко нападают на людей и большинство встреч с ними проходит без происшествий. Как себя правильно вести и можно ли спастись от клыков и когтей, Лайфу рассказал Игорь Малышенко — преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения.

По его словам, волк может атаковать, если чувствует угрозу. Также могут нападать молодые хищники или те, которые были прикормлены и привыкли к людям, потеряв инстинкт самосохранения. В любом из этих вариантов при встрече с диким животным сохраняйте спокойствие и обдуманность действий. Ведите себя так, чтобы избежать конфликта: не приближайтесь к волку, оставайтесь на безопасном расстоянии.

"Если волк приближается к вам, постарайтесь не смотреть ему прямо в глаза, поскольку это может вызвать у него агрессию. Не показывайте страх и не кричите, это также может возбудить хищника. Старайтесь выглядеть больше и увереннее. Лучшее решение — покинуть место встречи. Уходите медленно, не оборачиваясь и не демонстрируя страха", — отметил Малышенко.

Если волк напал, используйте всё, что у вас есть, чтобы отбиться, — палку, камень, одежду, что угодно. Постарайтесь попасть в нос или глаза зверя, чтобы он отстал от вас.

Напомним, ранее волки напали на жителей посёлка Курорт "Озеро Медвежье" в Курганской области, в результате чего одна женщина погибла, ещё три человека пострадали. В итоге двух хищников застрелили, сейчас эксперты выясняют, было ли у них бешенство. Как пояснил губернатор Курганской области Вадим Шумков, появление зверей связано с повышенной миграцией огромного количества косуль.