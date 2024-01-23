"Наступит момент истины": В Чехии раскрыли план Запада по Украине

Западные союзники Украины скоро открыто будут говорить о разделе страны для прекращения боёв. Об этом заявил бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак.

"Главный сценарий, основанный на реальном положении дел, предусматривает, что Киев не будет контролировать все территории, которые входят в международно признанные границы Украины. Те, кто на этом настаивает и считает это главным условием мира, пребывают в иллюзиях. Те, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, смотрят на вещи трезво", — отметил он в интервью Parlamentni listy.

По словам Друлака, Киев, потерявший западную поддержку, будет продолжать и дальше проигрывать в ходе СВО, если его союзники не заставят пойти на уступки. Момент истины, отметил экс-дипломат, может состояться в этом году или в следующем, но ясно одно — Украина не сохранится.

"Точно так же в определённый момент Запад отказался от Афганистана, а до того и от Ирака. Теперь нечто подобное ждёт Украину", — заключил Друлак.