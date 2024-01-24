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Россиянам объяснили пользу для здоровья от холодного и горячего душа

Врач Паршина посоветовала холодный душ для улучшения метаболизма и кровообращения

23 января, 21:14

Shutterstock

Выбирать холодную или горячую воду для душа нужно исходя из того, какой цели вы хотите достичь. Об этом aif.ru рассказала врач – аллерголог-иммунолог высшей категории Евгения Паршина.

Она пояснила, что холодный душ помогает взбодриться рано утром, а также нормализует метаболизм и способствует хорошему кровообращению, что улучшает состояние и рост волос и делает кожу упругой. Также, по её словам, ледяные струи помогают в борьбе с варикозом и укрепляют тонус сердца. Однако если есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, то от холодного душа лучше отказаться, предупредила завотделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского (ЦКБ РАН).

Горячая вода способствует регуляции давления и уменьшает риски атеросклероза. При этом, добавила доктор, у человека улучшаются когнитивные свойства мозговой деятельности, что очень востребовано во время учёбы или научных проектов. Ещё горячий душ снимает воспаление и боль, что актуально при артритах и артрозах. И, наконец, такие водные процедуры помогают расслабиться и крепко уснуть.

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Паршина уверена, что идеальный вариант — это контрастный душ, когда человек чередует холодную и горячую воду. Однако такое закаливание подойдёт в том случае, если нет никаких болезней и противопоказаний.

Ранее врач объяснил, какую страшную ошибку мы ежедневно совершаем в туалете. Если же возникают проблемы после этого процесса, следует обратиться за медпомощью.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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