Бесконечный зуд: Дерматолог объяснила, как справиться с изматывающим атопическим дерматитом

Атопический дерматит, которым страдает 10% мирового населения, приносит немало беспокойства и снижает качество жизни: из-за зуда нарушается сон, а из-за внешнего вида кожи пропадает уверенность в себе и хорошее настроение. Окончательному излечению эта патология не поддаётся, но добиться длительной ремиссии вполне реально.

"При обострении ни в коем случае нельзя использовать продукты с мочевиной, так как они вызывают ещё большее раздражение. Зато вне обострения такие средства ухода приносят большую пользу. Наносить эмолент рекомендуется не менее трёх раз в день", — рассказала изданию "Вечерняя Москва" врач-дерматовенеролог, онколог сети "Клиника Фомина" Татьяна Кузьмина.

Чтобы не допустить патологии или облегчить симптомы, нужно принимать душ с маслом или со специальным гелем, а в пик обострения делать специальные влажные обёртывания на ночь, однако следует по этому поводу проконсультироваться с врачом. Также Кузьмина порекомендовала использовать лёгкий, хорошо впитывающийся и не оставляющий плёнки эмолент с максимально простым составом. А вот на глубокие трещины можно нанести более плотное средство с ланолином.

Детей с атопическим дерматитом лучше укладывать спать в пижамах с длинным рукавом, носочках и перчатках из хлопка, ногти у них должны быть коротко подстрижены. Дерматолог посоветовала сократить им водные процедуры до пяти-десяти минут в день и не использовать спиртосодержащие средства гигиены.

По её словам, одежда при таком заболевании должна быть мягкой и свободной, также нужно подобрать с врачом правильный крем. А если есть аллергия, стоит подумать об аллерген-специфической иммунотерапии.