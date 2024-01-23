Девочка-подросток избивала посетителей ТЦ в Тамбове ради шок-контента в Интернете

В Тамбове 17-летняя девушка избивала посетителей торгово-развлекательного центра. Подростки выкладывали в Сеть видео с издевательствами. Местная прокуратура проводит по этому делу проверку, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В Тамбове 17-летняя девушка избивает посетителей ТРЦ. Видео © t.me / ПроТамбов

Как рассказали в местном издании "ПроТамбов", ранее в Интернете появились видео, на которых несовершеннолетняя девушка агрессивно ведёт себя, бьёт посетителей, нецензурно выражается. В одном из роликов она вместе со своей "бандой", в числе которых её ровесники, преследует молодого человека и заходит с ним в лифт, продолжая провоцировать его на эмоции. Действие другого видео происходит уже снаружи ТРЦ — там девушка нашла себе новую жертву. Прямо у входа тамбовчанка избивает девочку-подростка, тычет её лицом в снег, пока другие участники снимают всё на телефон.

Полиция начала проверку по данному случаю. Правоохранители дадут оценку действиям родителей несовершеннолетних, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами системы профилактики. При наличии оснований последуют меры прокурорского реагирования.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям законных представителей несовершеннолетних, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами системы профилактики всех уровней", — сообщили в прокуратуре.