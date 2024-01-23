Девочка-подросток избивала посетителей ТЦ в Тамбове ради шок-контента в Интернете
В Тамбове 17-летняя девушка избивала посетителей ТЦ, прокуратура начала проверку
В Тамбове 17-летняя девушка избивала посетителей торгово-развлекательного центра. Подростки выкладывали в Сеть видео с издевательствами. Местная прокуратура проводит по этому делу проверку, сообщается в телеграм-канале ведомства.
В Тамбове 17-летняя девушка избивает посетителей ТРЦ. Видео © t.me / ПроТамбов
Как рассказали в местном издании "ПроТамбов", ранее в Интернете появились видео, на которых несовершеннолетняя девушка агрессивно ведёт себя, бьёт посетителей, нецензурно выражается. В одном из роликов она вместе со своей "бандой", в числе которых её ровесники, преследует молодого человека и заходит с ним в лифт, продолжая провоцировать его на эмоции. Действие другого видео происходит уже снаружи ТРЦ — там девушка нашла себе новую жертву. Прямо у входа тамбовчанка избивает девочку-подростка, тычет её лицом в снег, пока другие участники снимают всё на телефон.
Полиция начала проверку по данному случаю. Правоохранители дадут оценку действиям родителей несовершеннолетних, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами системы профилактики. При наличии оснований последуют меры прокурорского реагирования.
"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям законных представителей несовершеннолетних, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами системы профилактики всех уровней", — сообщили в прокуратуре.
А ранее Лайф рассказывал, что в Благовещенске Амурской области избили тиктокера за внешний вид. Жертвой уличных нравов стал 23-летний Даниил Ручников с никнеймом Нюша не грусти, решивший устроить фан-встречу в торговом центре "Острова". С собой он взял товарища в балаклаве, однако тот спасти его не смог.
t.me / ПроТамбов