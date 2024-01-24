Метеоролог назвал нелепой версию о краже Турцией у Ирана дождевых облаков

Теория о краже Турцией иранских дождевых облаков — нелепость, засуха объясняется глобальным потеплением. Об этом РИА "Новости" рассказал метеоролог, профессор Университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир.

"Отстаивание идеи "кражи дождевых облаков" или даже попытка подумать о таком — не более чем не имеющая оснований и доказательств теория, намеренно вводящая в заблуждение", — прокомментировал специалист новость в журнале Forbes о том, что в Иране создана комиссия для расследования ситуации с исчезновением дождевых облаков с севера страны.

По словам Оздемира, в 2023 году в Турции тоже несколько месяцев не было осадков, в то время как Грецию, Болгарию, Румынию и другие соседние страны накрыли ливни. Что же касается "пиратства" воздуха — в нём виноваты крупные державы, сжигающие ископаемые виды топлива, считает метеоролог.