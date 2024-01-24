Иногда спасать не нужно: Назван главный признак того, что брак дал трещину

Для одних людей основополагающим в браке является наличие друг к другу сексуального интереса, а для других — общие интересы и темы для разговоров. Соответственно, разрушением отношений они будут считать разные вещи. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Наталия Варская.

Она объяснила, что "гормональный наркоз" длится от нескольких месяцев до трёх лет, дальше физическая близость уже не воспринимается так ярко. Биться над заделыванием такой "трещины" совершенно бессмысленно. К этому времени партнёры способны приобрести более важные вещи: духовную и душевную связь, интерес друг к другу как к личности.

По мнению специалиста, действительно тревожным сигналом является отсутствие общих увлечений, когда супругам не о чем поговорить. Иногда об отдалении свидетельствуют бытовые признаки, когда супруги перестают заботиться друг о друге. И вот здесь стоит задуматься: есть ли смысл и дальше жить вместе?

"Можно разделить лист на две части и на одной написать положительные стороны совместного проживания, а на другой отрицательные, сравнить результат и сделать выбор рациональный, а не эмоциональный. Тогда и станет ясно, нужно ли спасать этот брак", — сказала Варская, отметив, что нужно избавляться от иллюзий идеального брака и сосредоточиться на позитивной стороне отношений.