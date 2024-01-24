Власти украинского Павлограда отказались от переименования города

Город Павлоград Днепропетровской области Украины пока сохранит своё название. Такое решение приняли муниципальные депутаты на сессии горсовета.

"Пока вопрос переименования города неактуален, поэтому Павлоград остаётся Павлоградом. Тем более что против переименования выступает община", ― цитирует слова депутата Верховной рады Романа Каптелова официальный телеграм-канал местной мэрии.

Название города связано с именем российского императора Павла I и, согласно заключению специалистов Украинского института национальной памяти, подпадает под законодательство о деколонизации. При этом осенью прошлого года муниципальные власти проводили интернет-опрос горожан, и 83% респондентов проголосовали за старый топоним.